Son dakika haberi | Terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi | Terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Terör örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 7 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 7 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Terör Örgütü, Kayseri, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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