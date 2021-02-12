Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

12.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:28

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen 12 depoda uzun namlulu silah ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen 12 depoda uzun namlulu silah ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 12 noktadaki depolarda arama yapıldı.

Aramalarda, M-16 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda tıbbi ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, depolar kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya ait depolarda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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