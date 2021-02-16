Son dakika haberi | Terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Sivas Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Temiz, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştüğünü belirtti.

Terör örgütünün, emperyalizmin maşası olduğunu aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten terör örgütü, kanlı ellerini uzatmaya cüret ettiği her yerde ardında bir vahşet bıraktı. Söz insan haklarından, demokrasiden, hak ve hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların, geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmaları bir kez daha maskelerini düşürmüştür. Terör örgütünün ve vekalet ettikleri emperyalizmin asıl amacı ehlileştirilmiş, başını önüne eğmiş, emir alan bir Türkiye safsatasıdır. Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kabus olmayı sürdürecek, masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban