Son dakika haberi | Terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

16.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:33
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Son dakika haberine göre Sivas Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Sivas Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Temiz, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştüğünü belirtti.

Terör örgütünün, emperyalizmin maşası olduğunu aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten terör örgütü, kanlı ellerini uzatmaya cüret ettiği her yerde ardında bir vahşet bıraktı. Söz insan haklarından, demokrasiden, hak ve hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların, geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmaları bir kez daha maskelerini düşürmüştür. Terör örgütünün ve vekalet ettikleri emperyalizmin asıl amacı ehlileştirilmiş, başını önüne eğmiş, emir alan bir Türkiye safsatasıdır. Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kabus olmayı sürdürecek, masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Alişan Buse Varol Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:40:46. #1.16#
title