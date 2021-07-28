Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/PYD üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD üyesi olmakla yargılanan, 5 yıla yakın süredir örgütün faaliyetlerinde yer alan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD üyesi olmakla yargılanan, 5 yıla yakın süredir örgütün faaliyetlerinde yer alan ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.E.E. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık H.E.E.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Yeminli tercüman eşliğinde savunması alınan sanık H.E.E. PKK/PYD terör örgütü ile bir alakasının olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık H.E.E.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı