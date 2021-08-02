Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
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Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu.

Haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor kaydı bulunan, terör örgütüne 2013'te A.A ve 2020'de katılan D.Ö. isimli 2 kadın örgüt mensubu, Şırnak İl Habur Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A ve D.Ö. burada ailesiyle görüştü. Aileler ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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