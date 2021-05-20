Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
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