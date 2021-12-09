TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI - Haberler
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TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da EL-KAİDE/HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da EL-KAİDE/HAD ve Deaş Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE/HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI

TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI

TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI

TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE/HAD VE DEAŞ'A OPERASYON: 11 GÖZALTI

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