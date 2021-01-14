Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı
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Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı

14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:03
Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Edirne'de terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.

Güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi M.Ö'yü takibe aldı.

Yunanistan'a kaçma girişiminde sınırda yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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