Son dakika haberi | Terör örgütü DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı
14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:03
Gelen son dakika haberine göre Edirne'de terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.
Edirne'de terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.
Güvenlik güçleri, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda terör örgütü DHKP/C üyesi şüphelisi M.Ö'yü takibe aldı.
Yunanistan'a kaçma girişiminde sınırda yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran