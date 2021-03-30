Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı.
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu