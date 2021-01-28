Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler
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Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler

28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:06
Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 148 zanlıya yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüte 3 yılda 1,5 milyon lira ulaştırdıkları belirlendi.

Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 148 zanlıya yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüte 3 yılda 1,5 milyon lira ulaştırdıkları belirlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 148 zanlıdan 126'sının işlemleri sürüyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve örgüte yardım suçundan yürütülen soruşturmada zanlıların, DEAŞ üyeliğinden yargılanan ve Suriye'deki örgüt mensuplarına para aktarmakla görevli M.H.K'ye "bir derneğe bağış" adı altında para gönderdiği tespit edildi.

İncelemelerde şüphelilerin M.H.K'nin hesabına üç yılda yaklaşık 1,5 milyon lira para yatırdığı, paranın da bu şekilde örgütün Suriye ve Irak'taki mensuplarına ulaştırıldığı öne sürüldü.

Operasyonda yapılan aramalarda örgütü simgeleyen malzemeler, kitaplar ve para trafiğini gösteren belgelerin ele geçirildiği öğrenildi.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlatmıştı. Ekipler, eş zamanlı operasyonda 126 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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