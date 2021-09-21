Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü Deaş içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişi Kayseri'de gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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