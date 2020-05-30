Son dakika haberi... Terminallerde tüm tedbirler alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Terminallerde tüm tedbirler alındı

Son dakika habere göre Korona virüs önlemleri kapsamında Manisa'nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde şehirlerarası seyahat yasağı 1 Haziran Pazartesi günü son buluyor.

Son dakika haberi... Terminallerde tüm tedbirler alındı
30.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:20

Korona virüs önlemleri kapsamında Manisa'nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde şehirlerarası seyahat yasağı 1 Haziran Pazartesi günü son buluyor. Yasağın son bulacak olması nedeniyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Terminaller Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkez ve 12 ilçedeki şehirlerarası otobüs terminallerinden seyahat edecek vatandaşların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda tüm terminallerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirilirken, vücut sıcaklığı ölçümü ve maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs önlemleri kapsamında Manisa'nın da içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son bulacağından Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işletilen merkez ve ilçelerdeki şehirlerarası otobüs terminallerinde vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs terminallerinin bina içi ortak kullanım alanları, firma acente büroları, terminal içerisinde yer alan işletmeler ve tuvaletlerde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Ayrıca terminal binalarında girişlerde vatandaşların vücut sıcaklığı ölçümlerinin yapılması için de gerekli hazırlıklar yapılırken, vatandaşların maske takma zorunluluğu hususunda da gerekli önlemler alındı.

Bunun yanında, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilçelerden komşu illere yapılan taşımalar ile Manisa ilçeler arasında yapılan toplu taşıma otobüslerindeki çalışma saatleri yeniden düzenlenerek güncellendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare...
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Terminallerde tüm tedbirler alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 19:20:43. #1.15#
title