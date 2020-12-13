Termal kameralı, drone destekli uygulama
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Termal kameralı, drone destekli uygulama

13.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:24

Termal kameralı, drone destekli uygulama Kısıtlamayı ihlal eden 14 şahsa 44 bin 100 lira ceza 5 araç sürücüsüne ayrıca 9 bin 503 lira ceza Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Termal kameralı, drone destekli uygulama

Kısıtlamayı ihlal eden 14 şahsa 44 bin 100 lira ceza

5 araç sürücüsüne ayrıca 9 bin 503 lira ceza

DÜZCE - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Termal kameralı, drone destekli gerçekleştirilen uygulamada 14 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 44 bin 100, 5 araç sürücüsüne ise 9 bin 503 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Asayiş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda uygulama gerçekleştirdi. Uygulama Termal kamera ile an be an edilerek vatandaşların ateşleri de ölçüldü. Araç sürücülerinin kaçma ihtimaline karşılık havadan da drone ile sürekli denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 3 bin 150 liradan 44 bin 100 lira idari para cezası yazıldı. Ayrıca, trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin araçlar üzerinde yaptığı sorgularda, araç sürücüleri ve araçların kusurlarına göre 5 araç sürücüsüne 9 bin 503 lirada idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 araçta trafikten men edildi.

Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama
Termal kameralı, drone destekli uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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