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Son dakika haberi: Teniste sezonun ilk WTA turnuvasını Barty kazandı

Son dakika haberi: Teniste sezonun ilk WTA turnuvasını Barty kazandı
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Kadınlar tenisinde dünyanın bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty???????, Kazakistan'dan Elena Rybakina'yı yenerek kariyerinin 14. WTA şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar tenisinde dünyanın bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty???????, Kazakistan'dan Elena Rybakina'yı yenerek kariyerinin 14. WTA şampiyonluğunu elde etti.

Teniste sezonun ilk WTA turnuvası Uluslararası Adelaide, Avustralya'da final maçıyla sona erdi. Final maçından galibiyetle çıkan Barty, ülkesinde şampiyonluğa ulaştı.

Barty, Elena Rybakina'yı finalde 6-3, 6-2 yenerek turnuvada şampiyon oldu ve bu sonuçla kariyerinin 14. WTA şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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