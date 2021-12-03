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Son dakika haberi | Temsili jandarma oldular mutlulukları gözlerine yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi | Temsili jandarma oldular mutlulukları gözlerine yansıdı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Bazı engelli vatandaşlara jandarma yeleği giydirerek temsili trafik denetimi yaptıran ekipler vatandaşların da takdirini toplarken, engellilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kırsal mahallelerde oturan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Jandarma Trafik Timi de engelli vatandaşlara jandarma yeleği giydirerek temsili trafik denetimi yaptırdı. Temsili olarak da olsa jandarma olmanın sevincini yaşayan engellilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Jandarma ekipleri, engelli vatandaşların sadece 3 Aralık'ta değil her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - MANİSA

Son dakika haberi | Temsili jandarma oldular mutlulukları gözlerine yansıdı

Son dakika haberi | Temsili jandarma oldular mutlulukları gözlerine yansıdı

Son dakika haberi | Temsili jandarma oldular mutlulukları gözlerine yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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