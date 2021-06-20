Son dakika haberi... TEMSA, yüzde 143'lük sermaye artışıyla vites yükseltiyor
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Son dakika haberi... TEMSA, yüzde 143'lük sermaye artışıyla vites yükseltiyor

Son dakika haberi... TEMSA, yüzde 143'lük sermaye artışıyla vites yükseltiyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Sabancı Holding ve PPF Group tarafından satın alınmasının ardından ihracat atağını sürdüren TEMSA'nın sermayesi, yüzde 143'lük artışla 510 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Sabancı Holding ve PPF Group tarafından satın alınmasının ardından ihracat atağını sürdüren TEMSA'nın sermayesi, yüzde 143'lük artışla 510 milyon TL'ye çıkarılıyor.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Skoda Transportation'ı da bünyesinde bulunduran PPF Group ortaklığıyla yurt içi ve dışındaki büyümesini sürdüren TEMSA Ulaşım Araçları, sermayesini güçlendiriyor. TEMSA'da, Sabancı Holding ve PPF Group'un eşit olarak katılacağı nakden 300 milyon TL'lik sermaye artırımı sonrasında şirketin 210 milyon TL olan sermayesi, 510 milyon TL'ye çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, geçen kasım ayında yabancı ortakları PPF Group ile birlikte TEMSA'yı yeniden Türk ekonomisine kazandırdıklarını hatırlatarak, "Sabancı Topluluğu, kurulduğu günden bu yana dünya çapında güçlü ortaklıklara imza atmış bir grup. Bu doğrultuda ortağımız PPF Group'la birlikte hayata geçirdiğimiz bu önemli iş sayesinde Türkiye'ye ciddi bir yabancı yatırım kazandırmıştık. TEMSA'daki sermaye artışı, ortağımız PPF Group'un Türkiye'ye olan inancının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Alemdar, TEMSA'daki yüzde 143'lük sermaye artırım kararına ilişkin, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda TEMSA'daki konkordato sürecini kendi isteğimizle sonlandırmıştık. Bugün gelinen noktada TEMSA, özellikle İsveç, Belçika, Fransa ve Çekya başta olmak üzere Avrupa'da ciddi ihracat başarılarına imza atıyor. Bu ihracat hamlelerini TEMSA'nın yazacağı yeni başarı hikayesinin ilk adımı olarak görüyoruz. Yeni organizasyon yapımızın da desteğiyle yurt dışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir dönemin içine girdik. Şimdi ise şirketin 210 milyon TL olan sermayesini; 150 milyon TL'si Sabancı Holding'den ve 150 milyon TL'si de PPF Group'tan olmak üzere nakden 300 milyon TL artırarak 510 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Bu doğrultuda TEMSA'nın hem iç hem de dış pazarlarda daha güçlü ve daha rekabetçi bir finansal yapıya kavuşması amacıyla sermayemizi güçlendiriyoruz."

TEMSA'nın bugün elektrikli otobüs ve otonom araç konusunda rüştünü ispatlamış bir marka olduğu vurgulayan Alemdar, "Geçtiğimiz ocak ayının başında İsveç'e ilk elektrikli otobüs ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu şu demek; bugün elektrikli araç teknolojisi alanında dünyada söz sahibi olmuş bir ülkeye Adana'da ürettiğimiz elektrikli araçlarımızı, üstelik bataryasıyla, kendi yazılımıyla birlikte biz satıyoruz. Ortağımız PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren Skoda Transportation, elektrikli ulaşım çözümleri anlamında büyük bir küresel deneyime sahip. Bu bilgi ve birikim, önümüzdeki dönemde TEMSA'nın ürün gamını ve pazarlarını genişletmesinin önünü daha fazla açacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TEMSA, dünyanın dört bir yanındaki müşterileri çekiyor"

PPF Group Stratejik Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ladislav Chvatal ise TEMSA'nın yeni dönem büyüme planlarında Skoda Transportation ve TEMSA arasındaki sinerjiye dikkati çekerek, "PPF Group olarak, TEMSA'ya yatırım yaparken, Skoda Transportation ile ortak sinerji yaratmayı amaçlamıştık. Bu anlamda Skoda Transportation'ın TEMSA'ya katkısı, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otobüsler... Modern ve çevre dostu toplu taşıma sistemleri sunan Skoda Transportation'ın ve TEMSA'nın, dünyanın dört bir yanındaki büyük müşterileri çektiğini görmek bizler için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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