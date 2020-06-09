Son dakika haberi | Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
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Son dakika haberi | Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düşerek, yaralandı.

Son dakika haberi | Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı
09.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:16

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Emine F. (67), temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düşerek, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Akar Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Emine F. (67) temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere çakılan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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