Son dakika haberi: TEMEV Başkanı Prof. Dr. Türe: "Küresel ısınmanın çaresi temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması"

Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Başkanı Prof. Dr. Engin Türe, küresel ısınmayla mücadelede temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Türe, TEMEV ve Küresel Denge Derneği işbirliğinde çevrim içi düzenlenen "Yerelden Ulusala İklim Ağı" toplantısında, küresel ısınmanın dünyanın dengesini bozduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın pek çok olumsuz etkiye neden olduğuna dikkati çeken Türe, "Küresel iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri küresel ısınma. Küresel ısınmanın çaresi temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması. Bugüne kadar kullanılan fosil yakıtlar yani kömür, petrol ve doğalgazın verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Esas nedenleri bunlar." dedi.

Prof. Dr. Türe, fosil yakıtların kontrolsüz ve yoğun kullanımı nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarının arttığını ifade etti.

Temiz enerji kaynaklarının küresel ısınmayla mücadelede kilit rol oynadığını belirten Türe, şunları kaydetti:

"Dünyada milyonlarca yılda biriken kömür, petrol ve doğalgaz gibi kaynakları son 200 yılda çok hızlı bir şekilde tükettik. Onun yüzünden de atmosferdeki karbondioksit miktarı son derece arttı. Sonuçta bu kadar karbondioksit bir battaniye gibi atmosferi sarmakta ve güneşten gelen ışınların geri yansımasına mani olmakta. Güneşli bir havada bırakılan otomobilin içi gibi son derece sıcak bir hale gelmekte. Bunun çaresi temiz enerjiler. Biz dernek olarak bu konular üzerinde ciddi şekilde duruyoruz. Türkiye'nin temiz enerji kullanımı için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."

Türe, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar