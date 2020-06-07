Son dakika haberi: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
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Son dakika haberi: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu

Gelen son dakika haberlerine göre TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu HAFTA sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
07.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:53


TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
HAFTA sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından, hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'a dönmek isteyenler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Bekirdere ve Gültepe mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Zaman zaman bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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