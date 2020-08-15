Son dakika haberi! TEM'DEKİ FECİ KAZA: DÜĞÜNLERİNE 2 HAFTA KALA DAVETİYE DAĞITAN ÇİFT ÖLDÜ
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Son dakika haberi! TEM'DEKİ FECİ KAZA: DÜĞÜNLERİNE 2 HAFTA KALA DAVETİYE DAĞITAN ÇİFT ÖLDÜ

Son dakika gündem haberi... Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHAKAĞITHANE TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti.

15.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:20

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. 2 hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.

TEM Otoyolu Edirne yönü Sadabat Viyadüğü üzerinde 17.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının kullandığı Ukrayna plakalı lüks cip sağ şeritte aniden durdu. Bu sırada, arkadan gelen 05 ABE 573 plakalı motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit, cipe çarpmamak için manevra yaptı. Ecevit'in tüm çabalarına rağmen motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Kazanın ardından motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'a (32) bu kez de sol şeritten gelen 34 LC 3795 plakalı otomobil çarptı. Ecevit ile Narman olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatlarını kaybeden Kutay Ecevit ile Elif Meltem Narman'ın 30 Ağustos'ta evleneceği ve düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıktıkları öğrenildi. Düğünlerine 16 gün kala hayatlarını kaybeden çiftten geriye, cansız bedenlerinin etrafına saçılan düğün davetiyeleri kaldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, Ecevit ve Narman çiftinin cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından, TEM Otoyolunda yaklaşık 1.5 saat boyunca tek şeritten trafik akışı sağlanırken, geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Son dakika haberi! TEM'DEKİ FECİ KAZA: DÜĞÜNLERİNE 2 HAFTA KALA DAVETİYE DAĞITAN ÇİFT ÖLDÜ

Kaynak: DHA

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