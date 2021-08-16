Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bolu'da TEM Otoyolu'nda yol çalışmasının olduğu bölgede 3 tır ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda yol çalışmasının olduğu bölgede 3 tır ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle 1 saat boyunca trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda yol çalışmasının başladığı bölgede İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki 16 CYS 20 plakalı soğan yüklü tır, Şükrü S. yönetimindeki 78 AAU 628 plakalı demir yüklü tır, Yaşar Ç.'nin kullandığı tır ile Yiğit E. idaresindeki 34 HY 9380 hafif ticari araç ve İdris T. yönetimindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda sıkışan tır sürücüleri İsmail Ş. ve Yaşar Ç. ile İdris T.'nin kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları tırlardan çıkarılan tır sürücüleri ile diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otoyol trafiğe kapandı

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan hafif ticari araçlar ve yola dökülen soğanların kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten açıldı. Yoldaki diğer araçların ve saçılan soğanların temizlenmesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

1 hafta arayla ikinci kaza

Zincirleme kazanın yaşandığı bölgede geçtiğimiz hafta da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yoldaki çalışmanın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU

Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberi: TEM'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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