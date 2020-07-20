Son dakika haberi! TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 2 tır çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.
20.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:48
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 2 tır çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy gişelerinde 34 NA 079 plakalı tırla 10 Y 2367 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Şaban G. (60) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan tırların çekilmesiyle bir süre aksayan trafik normale döndü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA