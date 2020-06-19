Son dakika haberi! TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberlerine göre TEM otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde işçi midibüsü devrildi.

19.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:38

TEM otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde işçi midibüsü devrildi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılırken duran trafik ve olay yeri drone ile havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. 34 LKY 564 plakalı işçi servisi midibüsü yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek bariyerlere çarptı ve yan yattı. Araç içinde bulunan 16 işçiden 10'u yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası bölgede trafik oluştu trafik bir süreliğine durdu.

İsmini vermek istemeyen servis midibüsü sürücüsü yaşanan olayı anlatarak, "Yanımdaki araba aracıma sürttü. Ben de aniden kontrolümü kaybettim araç yan yattı" dedi.

Yan yatan midibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(Murat Delice/İHA)

Son dakika haberi! TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:16:05. #1.15#
title