Son dakika haberi | TEM'de 20 araç ve 4 tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

BOLU (İHA) - Bolu'da, kar yağışı sebebiyle Tem Otoyolu'nda 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle TEM'in Ankara yönünde seyir halinde olan 20 araç ve 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışması başlatıldı.

(Faruk Çidem/ İHA)