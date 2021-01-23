Son dakika haberi | Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi | Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi

23.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:22
Son dakika haberi | Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı bir televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, katıldığı bir televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kocası Ali T'nin ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali T'nin öldürüldüğü belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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