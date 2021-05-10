Son dakika haberi... Telefonunda 'Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu, 10 gün sonra cesedine ulaşıldı

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, evden ayrıldığı 1 Mayıs'tan beri haber alınamayan ve cep telefonunda 'Ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim' yazılı taslak mesaj bulunan Abdullah Balkaya'nın (40), 10 gün sonra, 40 kilometre uzaklıkta yer alan Mersin'in Tarsus ilçesindeki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.