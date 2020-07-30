Son dakika haberi! Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
30.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:26
Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 SMO mensubunun hayatını kaybettiği, 3 SMO mensubunun da yaralandığı bildirildi. - RESULAYN
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Kaynak: İHA