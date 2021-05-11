Son dakika haberi... Tel Aviv'de siren sisleri yükseldi
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Son dakika haberi... Tel Aviv'de siren sisleri yükseldi

Son dakika haberi... Tel Aviv'de siren sisleri yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeni ile hava savunma sistemleri devreye girerken, şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Sağlık görevlileri, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde roketler nedeni ile 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılırken, roketlerin bir otobüsü vurduğu öne sürüldü.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e 130 roket atıldığı ifade edilerek, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" dedi.

Gazze'de 13 katlı bina vurulmuştu

İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı olan Hanadi Kulesi vurulmuştu. Saldırının ardından bina çökmüştü.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
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