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Son dakika haberi! Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın ikinci günü milliler 12 madalya kazandı

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın ikinci günü milliler 12 madalya kazandı

Bir son dakika haberine göre 6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde milli tekvandocular, büyükler kategorisinde 2'si altın 12 madalya kazandı.

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının ikinci gününde milli tekvandocular, büyükler kategorisinde 2'si altın 12 madalya kazandı.

İstanbul'da dün başlayan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun ikinci gününde büyükler kategorisinde kadınlar ve erkeklerde 4'er sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel altın madalya kazanırken, 46 kiloda Emine Göğebakan ve 57 kiloda Gülse Polat gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile Sıla Ezgi Yağcı, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile Elif Ilgın Öztabak, 57 kiloda Beyza Nur Genez, erkekler 74 kiloda Barış Dağ, 80 kiloda Yusuf Kara ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz bronz madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvanın ilk günü 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türk sporcular, büyükler kategorisi müsabakalarını toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamladı.

Organizasyona yarın genç erkekler kategorisine yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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