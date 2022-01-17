Son dakika haberi! Teksas'taki sinagog saldırısıyla ilgili İngiltere'de 2 genç gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Teksas'taki sinagog saldırısıyla ilgili İngiltere'de 2 genç gözaltına alındı

Son dakika haberi! Teksas'taki sinagog saldırısıyla ilgili İngiltere'de 2 genç gözaltına alındı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Ocak'ta bir sinagogda dört kişinin rehin alınmasıyla ilgili İngiltere'de iki genç gözaltına alındı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Ocak'ta bir sinagogda dört kişinin rehin alınmasıyla ilgili İngiltere'de iki genç gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de yürütülen soruşturmaya destek veren İngiliz polisi, Teksas'taki rehine olayına ilişkin dün akşam saatlerinde Manchester'da iki gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Söz konusu kişilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıyı gerçekleştiren Malik Faysal Akram'ın kardeşi ise Blackburn Müslüman Cemaatinin Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kardeşinin zihinsel sağlık sorunları yaşadığını belirterek olayın kurbanlarından özür diledi.

-Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, 15 Ocak Cumartesi günü, silahlı bir saldırgan dört kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden biri 7 saatin, üçü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıklamıştı.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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