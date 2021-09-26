Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında, Hava unsurlarıyla Keşif ve Kurtarma Operasyonu gerçekleştirildi

Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu

Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu

Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu

Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu
AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)
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Haber: Son dakika haberi: TEKNOFEST gösteri uçuşları - Keşif ve Kurtarma Operasyonu - Haberler
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