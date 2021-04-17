Son dakika haberi! Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Vatandaşlarımız vaka sayılarına bakmadan Kovid-19 tedbirlerini almalı"

Son dakika habere göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayıları artınca değil, her zaman tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayıları artınca değil, her zaman tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ile diğer yetkililer Süleymanpaşa Otogarı ve Marmaraereğlisi ilçesinde uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol eden Vali Yıldırım, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Vali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini söyledi.

Şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerin artırıldığını ifade eden Yıldırım, "Araçtaki sürücüleri ve diğer yolcuların evraklarını kontrol ettim. Arkadaşlara sorduk. Bir iki aracı geri göndermişler onun dışında aykırılığa onlar da rastlamamışlar. Vatandaşlarımız kısıtlamalara uyuyor." dedi.

Yıldırım, herkesin tedbirler konusunda hassas olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vaka sayıları sadece görevlilerin çalışmasıyla indirilemez. Vatandaşlarımız da kurallara uyarsa şehrimizde, ülkemizde hatta dünyada vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum. Vaka sayılarına bakmadan vatandaşlarımızın tamamı kendi tedbirlerini almalılar. Öncellikle kendi sağlıkları için bunu yapmalılar. Yani vakalar yükselmiş tedbir alayım değil, her zaman tedbirli olunmalı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ettiğimiz takdirde ben vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum. Gerek yoğun bakım yataklarında, gerekse normal yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bu tedbirleri bırakalım anlamına gelmesin."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman