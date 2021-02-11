Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

11.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:58
Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1992 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Çavuş Adnan Yaman'ın Hayrabolu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1992 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Çavuş Adnan Yaman'ın Hayrabolu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım, ziyaretinde şehit ailelerinin daima yanında olduklarını söyledi.

Şehit ailelerinin emanet olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Sizler bizim ailelerimizdensiniz ve taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız." dedi.

Vali Yıldırım'ın ziyaretine, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen İsmail Şahin ve İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya ve İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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