Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

05.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:55

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim.

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

TEKİRDAĞ - Korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşam saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın başlamasıyla Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim oldu. 56 saat boyunca sürecek kısıtlamada insanlar evlerine çekilirken, kentte bir zamanlar kalabalıkların doldurduğu meydanlar, sahil bandı boş kaldı.

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği
Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

İlgili Haberler

- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
- Ordu sokaklarında kısıtlama sessizliği
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi | Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Başak Dizer Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fuat Çapa Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Aralık Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:55:53. #1.14#
title