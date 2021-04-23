Son dakika haberi... Tekirdağ polisi "Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı" diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tekirdağ polisi "Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı" diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi

Son dakika haberi... Tekirdağ polisi 'Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı' diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan 8 yaşındaki çocuğa, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan 8 yaşındaki çocuğa, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde ailesiyle izolasyonda tutulan Koray Bulut Taş, annesine "Polisler doğum günümü bilgisayardan görmüyor mu?" diye sordu.

Bunun üzerine anne, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü arayıp, oğlunun beklentisini anlattı.

Polis ekipleri de ailenin Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin kapısının önünde Koray Bulut için yaptırılan pasta ve hediyesini bıraktı.

Büyük mutluluk yaşayan çocuk, polis ekiplerine pencereden teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tekirdağ polisi "Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı" diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:55:31. #1.15#

title