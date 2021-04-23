Son dakika haberi... Tekirdağ polisi "Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı" diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan 8 yaşındaki çocuğa, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.