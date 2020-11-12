Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
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Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı

12.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:19
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı

Son dakika haber: 19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

TEKİRDAĞ'da Covid- 19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan Tekirdağ'da HES uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Ağustos ayında en az vaka görülen iller arasında bulunan Tekirdağ'da son yayınlanan veriler, vaka sayılarının arttığını gözler önüne serdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yüzde 96 artış yaşandığını açıkladığı Tekirdağ'da denetimler de yoğunlaştırıldı.

Tekirdağ İl Hıfzıssıhha Kurulu, son toplantıda alınan kararlarla vatandaşları bir kez daha uyardı. Kararda, meskenler hariç, kamuya açık tüm alanlarda cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hazırlatılarak şöyle denildi:

"Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu, cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğini gerekçe göstererek, bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır." 

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada alınan koronavirüs tedbirleri kararlarına uymayanlar hakkında gerekli idari işlemlerin başlatılacağı belirtildi.


Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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