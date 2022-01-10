Son dakika haberi... Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tekirdağ'da polis ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince il genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmada çeşitli adreslere baskınlar yaptı.

Adreslerde, 19 bin uyuşturucu hap, 742 gram eroin, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 37 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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