Son dakika haberi | Tekirdağ'da "yol verme" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde "yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

Olayda, motosiklet sürücü K.K. ve yanındaki E.T. (18), otomobil sürücü T.G. (25) tarafından bıçakla yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.T. hayatını kaybetti, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Öte yandan olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü T.G, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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