Son dakika: Uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre Ele geçirilen uyuşturucu madde Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandıTEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisinde 14 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisinde 14 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir çiftlik arazisinde arama yaptı.
Aramada, topraktan sökülüp kuruması amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar, 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.B ve Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.