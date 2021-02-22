Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

22.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:12
Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler M.K'nin ikametinde yaptığı aramada 300 gram esrar, küçük paketlerde 31 paket eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira para ele geçirildi. Ev sahibi M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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