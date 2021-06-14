Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kemalettin Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde bulunan R.P. Z.C.E. H.S. ve Y.A'nın üzerinde yapılan aramalarda 100 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel