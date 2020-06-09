Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
09.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:24
Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 160 gram esrar, 35 gram bonzai ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, M.E. H.A. S.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA