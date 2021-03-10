Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
10.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:16
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bazı ikamet ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 33 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 5 paket eroin ele geçirildi.
Şüpheli E.Ç. C.K. F.T. ve B.E gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel