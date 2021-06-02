Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince S.A. ve H.E.'nin yakalanması için yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1 kilogram bonzai ve kokain ele geçirildi.

Hedef şahısların yakalanmasına yönelik Çorlu ilçesinde devam eden çalışmalarda her iki şahsın ikametindeki aramalarda, 9 bin 725 TL para, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 8 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak, mahkemeye sevk edilirken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, H.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Çoraptan uyuşturucu çıktı

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde polisi gören bir şahsın attığı çorapta yapılan aramada ise 68 fişek bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde de şüpheli bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan E.E. ve O.S.E.'den 12.3 gram metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı, 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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