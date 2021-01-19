Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Cemaliye ve Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, mahallelerde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ikamet ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

Operasyonda E.Y, A.Y, S.B.M, M.Y, C.K, S.Ü., O.K. ve Y.E. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman