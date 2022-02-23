Son dakika haberi! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çınarlı Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrolde, 1 adet sigara paketi içerisinde 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.E. ve F.K.'nin üst aramasında 0.55 ve 0,07 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirilerek şahıslar hakkında işlem yapıldı.

İlçede devam eden çalışmalarda, E.A. isimli şahıstan, 15,75 gram bonzai olduğu değerlendirilen madde, 1.20 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin madde, 1.25 gram uyuşturucu maddelerden skunk ele geçirildi. E.A. isimli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa