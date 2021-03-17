Son dakika haberi! Tekirdağ'da tütün operasyonu
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da tütün operasyonu

17.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:23
Son dakika haberi! Tekirdağ'da tütün operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu KOM Grup Amirliğince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 9 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında işyerlerinde yapılan aramalarda, 121 bin 600 adet içi tütüne doldurulmuş makaron, 134.4 kilogram açık kıyılmış tütün, 7.5 kilogram nargile tütünü, 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 87 adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen TAPDK bandrollü ele geçirildi. Operasyonda toplamda 9 şüpheli şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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