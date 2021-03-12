Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu

12.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:51
Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'da polis ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi.

TEKİRDAĞ'da polis ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesindeki 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada  84 bin makaron, 54 bin bandrolsüz boş makaron, 12 bin bandrollü makaron ve 56 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu
Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu
Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu
Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Can Bartu Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:21:18. #1.16#
title