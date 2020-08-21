Son dakika haberi! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
21.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:16
Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Serhat Yıldız (38) yönetimindeki 06 RHB 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şahin Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA