Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası : 4 yaralı
Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
11.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:37
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Polat O'nun kullandığı 34 HN 9510 plakalı otomobil Kambursöğüt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Musa S. Felemez D. ve Turgay Ö. ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA